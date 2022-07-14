Розстріли на Інститутській: прокурори запросили для пʼятьох ексбійців «Беркуту» довічне увʼязнення

Сьогодні, 14 липня, у Святошинському райсуді Києва проходить засідання у справі розстрілу мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, під час Революції гідності. Прокурори запросили для підозрюваних ексбійців спецпідрозділу «Беркут» довічне позбавлення волі.
Про це повідомляє кореспондент «Бабеля» із зали суду.
Прокурор Ігор Земсков заявив, що обставин, які помʼякшують відповідальність підозрюваних, не встановлено. Довічне увʼязнення просять для Олександра Маринченка, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олега Янішевського і Сергія Тамтури.
Наразі судова справа на завершальному етапі дебатів — сторони пояснюють свою позицію щодо всіх зібраних доказів.
- 20 лютого 2014 року в центрі Києва міліціонери вбили 48 протестувальників, ще кілька сотень поранили. Основними підозрюваними стали 26 бійців київського «Беркуту». На лаві підсудних взимку 2016 року опинилися Зінченко, Аброськін, Янішевський, Тамтура та Маринченко. Уже влітку 2020 року Святошинський районний суд та його присяжні мали ухвалити вирок, проте у грудні 2019 року президент Володимир Зеленський вирішив обміняти беркутівців на полонених в «лнр» і «днр» українців. Судова справа загальмувалася на понад рік, бо лише двоє з обміняних — Маринченко і Тамтура — повернулися до України. Інших обвинувачених вирішили судити заочно.
- У жовтні 2020 року Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук Аброськіна, Зінченка та Янішевського.
- 18 травня 2022 року обвинувачені ексберкутівці розказали свою версію подій. Вони заперечували провину та відмовилися відповідати на всі уточнювальні запитання прокурорів, потерпілих і навіть своїх захисників. Пояснили це тим, що вважають прокурорів упередженими.