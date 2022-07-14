Кількість жертв удару по Вінниці зросла до 20, серед них — три дитини. Ракети запускали з Чорного моря

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок російського удару по Вінниці. Серед загиблих — троє дітей.

Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей. 90 людей звернулися по допомогу до медичних закладів», — повідомив він.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що удари по центру Вінниці завдав російський підводний човен, який перебуває у Чорному морі. Він запустив крилаті ракети «Калібр».

Окупанти завдали удару по центру міста, куди влучили три ракети. Удар прийшовся на паркувальний майданчик поблизу девʼятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний». Також постраждав Будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки.

На місці удару горіли понад 50 автомобілів, 25 із них вигоріли вщент. Рятувальники наразі розбирають завали та шукають поранених і загиблих.