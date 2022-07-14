«Заради трансатлантичної єдності». У Литві погодилися на умови Єврокомісії для відновлення російського транзиту до Калінінграду

Уряд Литви вирішив погодитися на умови Єврокомісії щодо відновлення транзиту російських товарів до Калінінградської області. Там наголосили, що поки у країні не вигадають механізм перевірки транзиту таких товарів, заборона діятиме.
Про це заявила премʼєр країни Інгріда Шимоніте, пише Delfi.
Вона наголосила, що розʼяснення Єврокомісії є думкою ЄС про самі документи ЄС. Водночас, вони не повинні узгоджувати свою позицію з позицією країн-членів Євросоюзу. Але Шимоніте подякувала Брюсселю за те, що були на контакті з Литвою та враховували її думку.
Премʼєр підкреслила, що позиція Єврокомісії підтверджує, що того режиму транзиту товарів, який був до 16 червня, уже не буде. Вона зазначила, що тепер справа Литви — враховувати цю позицію чи ні.
«Я підтверджую, що литовські установи мають намір врахувати цю думку, але не тому, що ми вважаємо, що із 17 червня щось не застосовувалося належним чином», — сказала вона.
Шимоніте пояснила, що Литва погодилися на ці умови з трьох причин: поваги до Єврокомісії, універсальності рекомендацій для всіх країн, а не лише для Литви, і поваги до трансатлантичної єдності. На останній причині вона зупинилася більш детально.
«Реакція західного світу на війну в Україні поки що багато в чому успішна саме завдяки єдності країн і тому, що вони погоджуються з принципових питань, бо не витрачають час на якісь внутрішні несуттєві суперечки», — підкреслила литовська премʼєр.
- 18 червня влада Литви запровадила заборону на залізничний та автомобільний транзит підсанкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Заборона стосується вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів і високотехнологічних виробів. За словами губернатора Калінінградської області, під заборону потрапили 40—50% усіх вантажів. У МЗС Литви заявили, що обмеження запровадили після консультації з Єврокомісією та під її керівництвом.
- У відповідь росія почала погрожувати Литві, а в Калінінградській області розпочалися військові навчання. Секретар ради безпеки рф патрушев заявив, що кремль найближчим часом відповість на «блокаду» області, а жителі Литви «серйозно відчують на собі наслідки цих заходів».
- 13 липня в Європейському Союзі погодили основні умови відновлення російського транзиту до Калінінградської області. Там підкреслили, що санкції ЄС поширюються на транзит автотранспортом — отже перевозити товари до Калінінграду вантажівками буде їх порушенням. Водночас росіяни мають право й надалі возити товари до Калінінградської області залізницею. Однак це буде контролюватися країнами, через які відбувається транзит. Крім цього, транзит товарів військового та подвійного призначення буде заборонений.