Війська росії завдали ракетного удару по центру Вінниці. Є загиблі та поранені

Війська росії завдали ракетного удару по центру Вінниці — три ракети поцілили у будівлю з офісними приміщеннями, також постраждав Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. На місці удару горять близько 50 автомобілів.

За даними Нацполіції, наразі відомо про двох загиблих, ще шість людей дістали поранення. Серед загиблих є дитина.

Пізніше заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив про 8 загиблих.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання російських ракет.