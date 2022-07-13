У Британії відбувся перший тур голосування за нового премʼєра. Двоє кандидатів вибули

Консервативна партія у Великій Британії провела перший тур голосування за нового лідера і, автоматично, нового премʼєра країни. Із восьми кандидатів залишилися шість.

Про це пише Sky News.

Для того щоб потрапити до наступного раунду, потрібно було отримати не менше 30 голосів від депутатів-консерваторів. Цей поріг не пройшли колишній міністр закордонних справ Джеремі Хант (25) та міністр фінансів Надхім Захаві (18 голосів).

До наступного раунду пройшли ексміністр фінансів Ріші Сунак (88); колишня очільниця Міноборони Пенні Мордонт (67); голова МЗС Ліз Трасс (50); ексочільниця Міністерства з питань місцевого самоуправління Кемі Бейднок (40); депутат Том Тугендхот (37) та генпрокурор Англії та Уельсу Суелла Бревермен (32).

Наступний раунд відбудеться у четвер, 14 липня. Такі голосування проводитимуть серед депутатів-консерваторів, доки кандидатів не лишиться двоє. Потім серед двох кандидатів обиратимуть вже всі члени Консервативної партії — а це близько 160 000 людей. Оголосити імʼя переможця планують 5 вересня.