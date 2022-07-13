Обстріл росіянами Часового Яру: кількість загиблих зросла до 48

Станом на 19:00 13 липня кількість жертв обстрілу росіянами Часового Яру Донецької області зросла до 48, серед них — одна дитина. Девʼятьох людей врятували з-під завалів. Роботи тривають.
Про це повідомляють у ДСНС.
- Ввечері 9 липня росіяни обстріляли ракетами з «Ураганів» місто Часів Яр. Окупанти влучили у 5-поверхівку — вона обвалилася. Місцева влада повідомляла, що в момент удару в будинку перебувало щонайменше три десятки людей. У міноборони рф повідомляли, що «точним ударом» у Часовому Яру нібито знищили ангар з американськими 155-мм гаубицями М777.