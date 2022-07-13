Зеленський: Росіяни депортували 2 мільйони українців

Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до учасників конференції «Азійське лідерство», що росіяни з початку повномасштабного вторгнення вже депортували два мільйони українців. Ще десятки тисяч українців опинилися у фільтраційних таборах.
«Просто уявіть цю кількість — два мільйони людей. Стільки українців уже вивезено в росію. Кілька сотень тисяч дітей. Точних цифр зараз ніхто не назве. Як ми потім зберемо наш народ з усіх тих місцин, куди людей примусово вивезли? Вивезених позбавляють засобів зв’язку, у них відбирають документи. Їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах рф, щоб повернутися додому було максимально складно», — сказав Зеленський.
Також президент нагадав, що росія створила фільтраційні табори, через які примушує проходити людей на окупованій території. «Молоді жінки там [у таборах] зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається», — додав лідер держави.
- Раніше стало відомо, що США виявили щонайменше 18 таборів, які росіяни створили для затримання та примусової депортації українців до рф. Заступниця голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан додала, що москва, схоже, готувала ці фільтраційні табори ще до повномасштабного вторгнення в Україну.