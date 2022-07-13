Зеленський: Росіяни депортували 2 мільйони українців

Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до учасників конференції «Азійське лідерство», що росіяни з початку повномасштабного вторгнення вже депортували два мільйони українців. Ще десятки тисяч українців опинилися у фільтраційних таборах.

«Просто уявіть цю кількість — два мільйони людей. Стільки українців уже вивезено в росію. Кілька сотень тисяч дітей. Точних цифр зараз ніхто не назве. Як ми потім зберемо наш народ з усіх тих місцин, куди людей примусово вивезли? Вивезених позбавляють засобів зв’язку, у них відбирають документи. Їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах рф, щоб повернутися додому було максимально складно», — сказав Зеленський.

Також президент нагадав, що росія створила фільтраційні табори, через які примушує проходити людей на окупованій території. «Молоді жінки там [у таборах] зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається», — додав лідер держави.