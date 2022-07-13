ДБР відкрило провадження через звинувачення своїх співробітників у знищенні важливих кримінальних справ

Державне бюро розслідувань почало провадження через інформацію про те, що його співробітники знищували матеріали кримінальних проваджень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«ДБР наголошує, що всі кримінальні провадження, у тому числі й резонансні та важливі: щодо підписання «Харківських угод», розгону Майдану, «вугільна справа» та інші, розслідуються у повній відповідності до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни», — повідомили в Бюро.

Там додали, що на початку повномасштабного вторгнення росії ДБР, як і інші правоохоронні органи, знищили лише окремі матеріальні носії секретної інформації. «Погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає», — підкреслили в бюро.

«Ще раз підкреслимо, ці правомірні дії ДБР жодним чином не впливають на якість і повноту розслідування будь-яких кримінальних проваджень», — наполягають в ДБР.

Про що йдеться?

7 липня журналісти телеканалу «Настоящее время» повідомили, що представники ДБР у перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну знищували важливі документи. В Офісі генерального прокурора підтвердили, що на початку повномасштабного вторгнення слідчі Держбюро розслідувань знищили частину матеріалів різних кримінальних справ. Наразі там працюють над тим, щоб відновити інформацію.

Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив чиновникам відповідальністю за імовірне знищення матеріалів важливих кримінальних справ.