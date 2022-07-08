«Харківські угоди», справи Медведчука і Порошенка: в Офісі генпрокурора підтвердили, що ДБР знищило матеріали деяких резонансних справ

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що на початку повномасштабного вторгнення слідчі Держбюро розслідувань знищили частину матеріалів різних кримінальних справ. Наразі там працюють над тим, щоб відновити інформацію.

Про це йдеться в розслідуванні журналістки Ірини Ромалійської, оприлюдненому на сайті «Настоящего времени».

«Повідомляємо, що згідно інформації Державного бюро розслідувань, яка є в розпорядженні Офісу Генерального прокурора, окремі матеріальні носії секретної інформації у запитуваних вами кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищено Управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань. Прокурорами у вказаних кримінальних провадженнях не надавалися погодження на знищення цих матеріалів», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Журналістка отримала внутрішній документ правоохоронних органів — службову записку, в якій описано знищення матеріалів у різних кримінальних справах. У ній зазначається, що 24 лютого вночі, за кілька годин до вторгнення, ДБР перевозить матеріали із центрального офісу в Києві до Хмельницького. Частина таємних матеріалів лишається в столиці, і їх знищують.

Уранці 25 лютого до Хмельницького прибуває очільник ДБР Олексій Сухачов і там підписує наказ про знищення чергової партії матеріалів кримінальних справ. Деякі з них мають гриф «Особливо важливі».

Таким чином, співробітники ДБР знищили матеріали у справі «Харківських угод», справі про «зубожіння армії», справі Якименка, «вугільній справі» медведчука та декількох справах Порошенка.

Загалом, згідно з цією службовою запискою, у ДБР знищили секретні матеріали 140 кримінальних справ та понад 500 матеріалів НСРД, тобто негласних слідчих дій.

Юристи Сергій Горбатюк, який раніше очолював департамент спецрозслідувань Генпрокуратури, та Віталій Тітич кажуть, що це не обовʼязково призведе до фактичного поховання цих справ. Лише конкретний прокурор у конкретній справі може сказати, наскільки важливими були знищені матеріали. Однак їхня нестача може щонайменше ускладнити процес доведення вини підозрюваних. До того ж, складно сказати, з якою метою ДБР знищувало матеріали, зокрема коли вони вже були в Хмельницькому — за сотні кілометрів від фронту.