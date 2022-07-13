Удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 46

В результаті ракетного удару росіян по житловому району Часового Яру (Донецька область) загинули щонайменше 46 людей.
Про це повідомила речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко в ефірі національного телемарафону.
«Остання цифра станом на зараз – 46 тіл вдалося рятувальникам підняти на поверхню з-під завалів 9-х людей врятовано», — сказала вона. Ігнатченко додала, що рятувальники вже розібрали приблизно 85% завалів і планують у середу завершити рятувальну операцію.
- Ввечері 9 липня росіяни обстріляли ракетами з «Ураганів» місто Часів Яр. Окупанти влучили у 5-поверхівку — вона обвалилася. Місцева влада повідомляла, що в момент удару в будинку перебувало щонайменше три десятки людей. У міноборони рф повідомляли, що «точним ударом» у Часовому Яру нібито знищили ангар з американськими 155-мм гаубицями М777.