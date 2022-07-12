«Покарання буде невідворотним». У Радбезі прокоментувалили знищення працівниками ДБР важливих кримінальних справ

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував імовірне знищення представниками Державного бюро розслідувань матеріалів важливих кримінальних справ.

Про це він сказав в інтервʼю «Радіо Свобода».

«Покарання буде невідворотним. Ті люди, які знищували ці документи, треба буде розбиратися, чому вони це робили, хто їм давав вказівку, де були знищені ці документи. Одна справа, якщо це було на території міста Києва, коли справді були спекотні дні (24—25 лютого). Інша справа, якщо це відбувалось за межами столиці. Тому треба розбиратися, на підставі чого все це було», — зазначив Данілов.