З-під завалів будинку у Часовому Яру дістали тіла 43 людей. Пошук триває

Під час розбору завалів будинку в Часовому Яру на Донеччині рятувальники дістали тіла ще чотирьох мирних мешканців. Загалом ракетний удар росіян убив 43 людей, серез яких був хлопчик 9 років.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій на Донеччині.
Співробітники ДСНС розібрали понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають. Девʼятьох людей вдалося витягнути живими.
- Ввечері 9 липня росіяни обстріляли ракетами з «Ураганів» місто Часів Яр. Окупанти влучили у 5-поверхівку — вона обвалилася. Місцева влада повідомляла, що в момент удару в будинку перебувало щонайменше три десятки людей. У міноборони рф повідомляли, що «точним ударом» у Часовому Яру нібито знищили ангар з американськими 155-мм гаубицями М777.