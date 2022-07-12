Уряд готує іспити з мови, історії та Конституції України для претендентів на громадянство

В уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, відповідне протокольне доручення уряд отримав сьогодні за завданням президента.
Тепер Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ підготують і внесуть на розгляд уряду відповідні законопроєкти. А Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручили розробити та затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, а також з історії України й основ Конституції.
- 23 травня на сайті Офісу президента зʼявилася петиція щодо обовʼязкового іспиту для отримання громадянства України. Її ініціатор Віталій Капустян просив ввести обовʼязкове тестування з української мови, історії України та тест на знання Конституції. Автор також пропонував вивчення державного гімну. Петиція набрала необхідну кількість голосів. Її підтримав президент Володимир Зеленський та доручив премʼєру опрацювати це питання.
- На початку червня стало відомо, що російський журналіст Олександр Невзоров подав заявку на українське громадянство. Це викликало дискусії та обурення в суспільстві.
- Також була інформація, що російський олігарх Михайло Фрідман хоче отримати українське громадянство, проте в його консорціумі це заперечували.