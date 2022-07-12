США ліквідували лідера «Ісламської держави» в Сирії

Ударний безпілотник США ліквідував на північному заході Сирії лідера терористичного угруповання Ісламська держава Махера аль Агаля.
Про це з посиланням на Центральне командування США повідомляють Reuters, NBC і The Jerusalem Post.
Дрон атакував терориста в сільській місцевості. Попередньо, він їхав на мотоциклі в супроводі бойовиків. Унаслідок удару тяжкі поранення отримав близький соратник аль Агаля.
- Махер аль Агаль входив до пʼятірки лідерів угруповання ІД. Він керував операціями терористів у Сирії, також відповідав за розвиток мережі ІД в Іраку та за межами Сирії.
- 3 лютого 2022 року президент США Джо Байден оголосив про ліквідацію лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Ібрагіма аль Хашімі аль Курайші. Це був найбільший рейд США в Сирії після операції 2019 року, під час якої було вбито лідера ІД Абу Бакра аль Багдаді.