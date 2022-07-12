«Ходять та озираються по кутах навіть у своїх квартирах». Мер Мелітополя розповів, чого бояться місцеві колаборанти

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів журналістці «Бабеля», що зараз колаборанти в місті ховаються і майже не зʼявляються на публіці через страх за своє життя. Причому розправа може чекати на них як з боку українських партизанів, так і з боку самих окупантів та їхніх поплічників.

«Пул гауляйтерів і колаборантів, які є у нашому полі зору, — це приблизно 10—15 людей. Ми за ними спостерігаємо. Так от, із цих 15 людей понад 10 у понеділок і вівторок сховалися та не виходили ні на роботу, ні до людей», — зазначає мер.

За його словами, колаборанти бачать знищення російських військових баз і ліквідацію пособників росіян та бояться розправи. Причому не тільки з боку українських партизанів.

Іван Федоров наводить як приклад замах на колаборанта андрія сігуту — «голову» адміністрації Мелітопольського району.

«Зробили вони [російські окупанти] інсценування того, що на нього хтось скоїв замах. Вони самі за три години дали три різні версії, а потім через чотири години вже знайшли, хто це зробив. Історія зовсім неправдоподібна», — каже Федоров.

За його словами, місцеві колаборанти бояться зокрема «своїх». Адже між окупантами в Мелітополі відбувається перерозподіл фінансових потоків. Вирішують, зокрема, хто контролюватиме викрадення зерна в Мелітополі та Мелітопольському районі та завезення з окупованого Криму дизпалива і бензину.

Розправа з боку українців теж лякає пособників окупантів. Іван Федоров розповів, що один з колаборантів живе далеко від міста і в Мелітополь приїздить лише з охороною. Але прізвища мер не назвав, щоб не заважати роботі українських спецслужб.

«Не буду називати прізвища, щоб ніяким чином не завадити роботі спецслужб, але у нас є інформація, що одна людина не живе в Мелітополі, а живе на узбережжі Азовського моря. Це 50—60 кілометрів від Мелітополя. І щодня цю людину привозять та увозять представники силових структур рашистів», — зазначив мер.

Федоров додав, що українські спецслужби знають, що всі інші колаборанти перебувають у Мелітополі, їхні адреси теж добре відомі.

«Саме через це вони сьогодні ходять та озираються по кутах навіть у своїх квартирах», — підсумував міський голова.