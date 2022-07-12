Мер Мелітополя: Поблизу міста горить військова база рф. Окупанти заблокували виїзд до Запоріжжя

Російські окупанти не пропускають мешканців Мелітополя та інших окупованих міст, сіл і селищ через блокпост у Василівці. Люди, які хочуть виїхати з окупації, не можуть дістатися до Запоріжжя.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров розповів журналістці «Бабеля».

За його словами, із 12 липня росіяни повністю перекрили виїзд у бік території, підконтрольній Україні. Через блокпост на Василівці не пропускають ані людей, ані жодної машини.

Федоров додав, що зараз ЗСУ ліквідують чергову російську військову базу в Мелітопольському районі. У селищі Мирне, що за 5 кілометрів від Мелітополя, над базою росіян видно дим.

За словами мера Мелітополя, російські окупанти «звіріють» через знищення їхніх військових баз. Друга причина для блокування виїзду — фільтрація українців.

«Іде поступова ліквідація всіх військових баз рашистів, які є поруч із тимчасово окупованими населеними пунктами. І через це звіріють рашисти. Вони блокують наше місто, блокують громадян у ньому. З одного боку, вони використовують людей як живий щит, як заручників, а з іншого — намагаються провести фільтраційні заходи, щоб знайти тих, хто допомагає ЗСУ та Силам спротиву», — зазначив Іван Федоров.