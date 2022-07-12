Країни ЄС заморозили €13,8 мільярда російських активів

Європейський Союз заморозив російські активи на суму €13,8 мільярда від початку повномасштабного вторгнення росії.
Про це повідомляє RTBF.
За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса понад €12 мільярдів заморозили лише в пʼяти державах-членах. «Ми повинні продовжувати переконувати інші держави-члени робити те саме. Я сподіваюся, що найближчими тижнями ми побачимо активізацію цих процесів у всіх державах-членах», — сказав Рейндерс. При цьому він відмовився розкрити назви пʼяти країн ЄС, які заморозили найбільше активів.
- Євросоюз готує юридичну базу для передачі заморожених російських активів на відновлення України після війни.
- До використання російських активів для відновлення України закликав Київ. Ідею підтримали у Британії, США та Канаді. 4—5 липня у швейцарському Лугано Україна представила план відновлення на $750 мільярдів і закликала використати для відбудови заморожену через санкції російську власність.
- За оцінками премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, вартість таких активів становить $300–500 мільярдів.