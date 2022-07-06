ЄС готує юридичну базу для передачі заморожених російських активів на відновлення України

Євросоюз готує юридичну базу для передачі заморожених російських активів на відновлення України після війни.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Йдеться про активи не тільки російських компаній і бізнесу, а й про заморожену власність російських олігархів. За її словами, це перший випадок, коли у ЄС чекають на відновлювальні роботи такого масштабу, тому до обговорення цього питання будуть залучені «найталановитіші та найкращі» експерти з усього світу.
Раніше лідери країн G7 заявили про готовність використовувати активи росії для допомоги Україні. Це питання вже обговорювалося і в Європі, проте там конфіскація активів ускладнюється відмінностями у законодавстві країн.
- До використання російських активів для відновлення України закликав Київ. Ідею підтримали у Британії, США та Канаді. 4–5 липня у швейцарському Лугано Україна представила план відновлення на $750 млрд і закликала використати у відбудові заморожену через санкції російську власність.
- За оцінками прем’єр-міністра Дениса Шмигаля вартість таких активів становить $300–500 млрд.