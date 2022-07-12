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ГУР звільнив пʼятьох українців з полону на окупованій Херсонщині

Автор:
Олег Панфілович
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Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони звільнив пʼятьох українців з полону на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба управління.

«Звільнені військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення», — повідомляє управління. Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади й отримують належне лікування.