ГУР звільнив пʼятьох українців з полону на окупованій Херсонщині

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони звільнив пʼятьох українців з полону на окупованій частині Херсонської області.
Про це повідомляє пресслужба управління.
«Звільнені військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення», — повідомляє управління. Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади й отримують належне лікування.
- 29 червня Україна провела наймасштабніший обмін полоненими з росією з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, додому повернулися 95 захисників заводу «Азовсталь» у Маріуполі.