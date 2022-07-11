Розвідка: Єкснардеп-зрадник євген балицький курирує викрадення зерна в Запорізькій області

Колишній нардеп євген балицький, якого росіяни призначили «головою» окупованої частини Запорізької області, курує розкрадання зерна. Для його викрадення і вивозу з області росіяни створили «державну унітарну компанію», діяльність якої контролює балицький.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Для створення зернової інфраструктури окупанти захопили припортовий елеватор підприємства «Нова хортиця» в Бердянську, завантажувальний комплекс «Аскет Шиппінг» у порту Бердянськ, а також елеватори підприємств «Кернел», «Оптімус» та інших зернотрейдерів. Перше судно під завантаження мало прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна Zhibek Zholy, яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська і було відпущене Туреччиною.
Компанія окупантів встановила дуже низькі ціни на сільгосппродукцію, що не влаштовує сільгоспвиробників. Через це вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховищах. Якщо вільних сховищ немає, їм доводиться тримати продукцію у не пристосованих для цього приміщеннях.
Зрадник балицький уже заявив, що жителі можуть бути поділені на тих, хто підтримує росію та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону.
- Вже підозрюваний у державній зраді євген балицький був членом Партії регіонів, а потім перейшов до «Опозиційного блоку». Перед окупацією він був депутатом Запорізької обласної ради, а після окупації півдня області став колаборантом. У росіян він отримав посаду «голови військово-цивільної адміністрації» області.
- У червні балицький підписав «указ» про «націоналізацію» майна, яке належить Україні.