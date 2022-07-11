Кількість загиблих від удару по Часовому Яру зросла до 24 людей

Станом на 13:55 кількість загиблих від удару по Часовому Яру (Донецька область) зросла до 24 людей.
Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що з-під завалів врятували дев’ятеро людей. «Візуально спостерігаються тіла 5 загиблих», — додали у ДСНС.
Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці зруйнованого п’ятиповерхового житлового будинку.
- Ввечері 9 липня росіяни обстріляли ракетами з «Ураганів» місто Часів Яр. Окупанти влучили в 5-поверхівку — вона обвалилася. Місцева влада повідомляла, що в момент удару в будинку перебувало щонайменше три десятки людей. У міноборони рф казали, що «точним ударом» у Часовому Яру нібито знищили ангар з американськими 155-мм гаубицями М777.