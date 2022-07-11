ДСНС пояснила запах гару в Києві тлінням торфовищ

Рятувальники пояснили запах гару, який відчувається зранку в Києві, тлінням торфовищ довкола міста.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«Запевняємо, що в Києві спокійно та серйозних пожеж не спостерігається. На півночі області в Новій Греблі, Бородянської ОТГ, тліють торфовища. Вітер несе запах диму в бік столиці. Показники повітря в межах норми», — повідомили в ДСНС. Жителям міста радять зачинити щільно вікна та двері, доки запах розсіється.