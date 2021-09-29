«Київ цифровий» повідомлятиме про якість повітря у столиці

У застосунку «Київ цифровий» з 2022 року з’явиться можливість переглядати стан якості повітря у столиці та залишати скаргу про незадовільний екологічний стан.

Про це повідомив керівник цифровізації Києва (CDTO) Петро Оленич у Facebook.

Місто розширює мережу моніторингу якості повітря за допомогою IoT-технологій, щоб швидко реагувати на проблеми у місті.

«У випадку моніторингу стану якості повітря — використовувати дані для виявлення потенційних джерел забруднення, розробки природоохоронних заходів, містобудівного планування та планування транспортних потоків», — написав Оленич.

Директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко зазначив, що до кінця року у різних частинах міста встановлять 40 індикативних пунктів моніторингу, щоб перевіряти стан якості повітря та дізнаватись про нові осередки забруднення.

Половинко розповів, що користувачі «Київ цифровий» з 2022 року зможуть:

дізнаватись про стан повітря у конкретній локації столиці;

отримувати попередження у разі різкого підвищення рівня забруднення;

залишати заявку або скаргу про незадовільний екологічний стан.

За його словами, система працюватиме на базі LoRaWAN — бездротової технології зв’язку дальнього радіусу дії, завдяки якій можна використовувати датчики для збору і обробки даних із максимальною енергоефективністю.