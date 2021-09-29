«Киев цифровой» будет сообщать о качестве воздуха в столице

В приложении «Киев цифровой» с 2022 появится возможность просматривать состояние качества воздуха в столице и оставлять жалобу о неудовлетворительном экологическом состоянии.
Об этом сообщил руководитель цифровизации Киева (CDTO) Петр Оленич в Facebook.
Город расширяет сеть мониторинга качества воздуха с помощью IoT-технологий, чтобы быстро реагировать на проблемы в городе.
«В случае мониторинга состояния качества воздуха — использовать данные для выявления потенциальных источников загрязнения, разработки природоохранных мероприятий, градостроительного планирования и планирования транспортных потоков», — написал Оленич.
Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко отметил, что до конца года в разных частях города установят 40 индикативных пунктов мониторинга, чтобы проверять состояние качества воздуха и узнавать о новых очагах загрязнения.
Половинко рассказал, что пользователи «Киев цифровой» с 2022 смогут:
- узнавать о состоянии воздуха в конкретной локации столицы;
- получать предупреждения в случае резкого повышения уровня загрязнения;
- оставлять заявку или жалобу о неудовлетворительном экологическом состоянии.
По его словам, система будет работать на основе LoRaWAN — беспроводной технологии связи дальнего радиуса действия, благодаря которой можно использовать датчики для сбора и обработки данных с максимальной энергоэффективностью.
- По данным ВОЗ, смертность от загрязнения воздуха в Украине — одна из самых высоких в мире и составляет 120 случаев на 10 тысяч населения в год. Исследователи Centre for Research on Energy and Clean Air констатировали, что в феврале 2020 года Украина заняла 4 место в мире по уровню экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха — она потеряла 5,8% ВВП из-за заболеваемости и смертности, вызванных токсическим загрязнением воздуха.