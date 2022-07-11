Зеленський відповів на петицію щодо запровадження іспиту для отримання громадянства України. Він доручив прем’єру опрацювати питання

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати запровадження обов’язкового іспиту для отримання громадянства України. Так він відповів на петицію, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Зеленський зазначив, що питання обов’язкового іспиту потребуватиме законодавчого врегулювання. Він нагадав, що для набуття громадянства необхідно підтвердити володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Проте саме уряд відповідальний за проведення політики у сферах освіти, функціонування державної мови, проведення державної правової політики та регулювання міграційних процесів.

«Тому я звернувся до премʼєр-міністра України Д. Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання», — повідомив президент.

Зеленський обіцяє проінформувати автора петиції про результати розгляду.