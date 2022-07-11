SpaceX запустила нову партію супутників Starlink, їхня кількість на орбіті вже понад 2,7 тисячі

Компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракетоносій із 46 супутниками системи мобільного інтернету Starlink.

Про це пише Space.com.

Ракету-носій Falcon 9 запустили о 04:39 годині за київським часом із космодрому в американському штаті Каліфорнія. Група з 46 супутників досягла запланованої орбіти через 63 хвилини після запуску.

Цей запуск став для компанії Маска 29-ю орбітальною місією цього року, під час 17 з них були відправлені у космос супутники Starlink. На сьогодні SpaceX запустила на низьку навколоземну орбіту понад 2 750 супутників Starlink. Компанія також вже має схвалення на запуск 12 тисяч апаратів Starlink і звернулася до регулятора з проханням отримати дозвіл на запуск ще до 30 тисяч супутників.