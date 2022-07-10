У Зеленського заявили, що претензії членкині Конгресу США до голови ОП Єрмака — це «справа американців»

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський не отримував звернень членкині Конгресу США Вікторії Спартц щодо необхідності «вирішити проблему» керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

У коментарі «Суспільному» він сказав, що претензії Спартц поки що є «справою американців».

«Це справа американської депутатки і американського президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули», — заявив Никифоров.