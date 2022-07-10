Членкиня Конгресу попросила Байдена перевірити «російські звʼязки» Єрмака і пояснила свої претензії

Членкиня Конгресу Вікторія Спартц опублікувала список претензій до керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Раніше Спартц написала листа до президента США Джо Байдена про необхідність перевірити, чи є так звані «російські зв’язки» у Єрмака.

Про це йдеться на її сайті.

«Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає більшу частину свого часу на створення міжнародної підтримки для захисту своєї країни, але має невідкладну внутрішню проблему, яку йому потрібно вирішити, — це голова Офісу президента Андрій Єрмак», — йдеться у повідомленні.

Повний перелік претензій конгресвумен до Єрмака, оприлюднений на сайті, виглядає так:

витік інформації про операцію України із захоплення членів «ПВК Вагнера», що призвело до її провалу;

невдале керівництво мирними переговорами з росією перед війною;

запевнення українського керівництва, що нападу з боку росії не відбудеться, всупереч даним західної розвідки, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;

захоплення Херсону росіянами, що призвело до «трагедії батальйону «Азов»;

затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та формулювання необґрунтованих, або навіть незаконних умов;

цілеспрямоване затягування через заступника Єрмака Олега Татарова призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Я закликаю міністерство розглянути мою заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці питання про пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки ad hominem, як вони робили досі. Українцям та американцям буде краще, якщо наші уряди відреагують із належною обачністю, а не з оборонними банальностями», — підкреслила Спартц.

Що сталося?

Раніше членкиня Палати представників США Вікторія Спартц звернулася з листом до президента США Джо Байдена про необхідність перевірити так звані «російські зв’язки» в очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Речник МЗС Олег Ніколенко прокоментував звернення Спартц і порадив їй «полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни». Варто зазначити, що сама Спартц є уродженкою України. У листопаді 2020 року її обрали до Палати представників від Республіканської партії.

Раніше ЗМІ писали про бізнес-звʼязки Єрмака в росії. Зокрема, проєкт «Схеми» у 2019 році зʼясував, що бізнес-партнером голови ОП є Рахамім Емануїлов — російський бізнесмен, який має звʼязки з низкою впливових чиновників рф.