Іран оголосив про початок збагачення урану до рівня, який дозволяє виготовляти ядерну зброю

Влада Ірану підтвердила інформацію Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ) про запуск центрифуг нового покоління для збагачення урану.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Зазначається, що офіційний представник Агентства атомної енергії Ірану Бехруз Кемальвенді підтвердив цю інформацію в ефірі іранського державного телебачення. За його словами, Іран повідомив МАГАТЕ про закачування газу до нового ланцюга центрифуг IR6 у Фордо для прискорення збагачення урану.

Кемальвенді також додав, що з новою системою центрифуг вдалося досягти збагачення урану до 20%, про що Іран також звітував МАГАТЕ. Раніше агентство опублікувало звіт, у якому повідомлялося про запуск в Ірані нових центрифуг для збагачення урану до вищого рівня.

Вміст ізотопу урану-235 в ізотопі урану-238 на рівні до 20% називають низькозбагаченим та використовують (починаючи з концентрації 2—5%) в енергетичних реакторах. Той самий ізотоп із вмістом від 20% називають високозбагаченим або «збройовим», оскільки він може використовуватися в термоядерній зброї як оболонка заряду.

Іран та пʼять постійних членів Радбезу ООН у 2015 році підписали угоду, яка ставить під контроль ядерну діяльність Ірану в обмін на скасування санкцій.