Tagesspiegel: На вечірці правлячої партії Німеччини жінкам підсипали «наркотик зґвалтування». Захід відвідував Шольц

На вечірці правлячої партії Німеччини декілька жінок стали жертвами навмисного отруєння «наркотиками зґвалтування».

Про це пише Tagesspiegel.

«Це обурлива подія, про яку з нашого боку було негайно повідомлено до поліції Бундестагу», — заявив лідер фракції СДПН Матіас Мартін у листі депутатам-однопартійцям. Повідомляється, що захід також відвідав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За даними Tagesspiegel, щонайменше вісім з жінок, які були на заході, постраждали від підмішаних «наркотиків зґвалтування». «Ми рекомендуємо іншим можливим постраждалим негайно повідомити про це у поліцію», — сказав Мартін. Як випливає з чату соціал-демократів, один випадок вже було підтверджено перевіркою і звинувачення вже висунули невідомому зловмиснику.