Кая Каллас йде з посади премʼєр-міністра Естонії

Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що йде у відставку.
Про це повідомляє Delfi.
Члени політичної партії Isamaa неодноразово заявляли, що приєднаються до коаліції, якщо Кая Каллас піде з посади премʼєр-міністра. Переговори закінчилися коаліційною угодою. Проте в розмові із журналістами Каллас зазначила, що Isamaa не вимагала її відставки.
«Я сама внесла цю пропозицію, адже якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення», — сказала вона і додала, що для цього необхідно скликати парламент.
Кая Каллас сказала, що сформувати новий уряд хочуть якнайшвидше, але скликати парламент може бути складно, оскільки почалися літні канікули.
- У травні премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас критикувала нинішню стратегію НАТО із захисту країн Балтії. На її думку, у разі нападу росії її країна може бути стерта з лиця землі.
- Кая Каллас також заявляла, що не бачить ніякого сенсу у дзвінках європейських лідерів путіну.