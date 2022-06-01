Лідери ЄС під час саміту посперечалися щодо необхідності дзвонити путіну

На саміті лідерів країн Європейського Союзу в Брюсселі порушили питання доцільності дзвінків президенту рф володимиру путіну.

Про це пише естонське видання ERR.

Коментуючи нещодавні розмови путіна і президентів Франції та Німеччини Емманюеля Макрона та Олафа Шольца, премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла, що між лідерами ЄС «була дуже напружена дискусія щодо дзвінків путіну».

Премʼєр Естонії заявила, що попри добрі наміри ініціаторів переговорів вона не бачить ніякого сенсу у цих дзвінках, адже очевидно, що глава кремля «не хоче вживати ніяких заходів».

«Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують [президенту Володимиру Зеленському] оскільки путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, український президент попросив їх бути посередниками», — підкреслила Каллас.