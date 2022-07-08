«Був незадоволений». Нападник розповів правоохоронцям, чому вбив експремʼєра Японії

Чоловік, підозрюваний в убивстві колишнього премʼєр-міністра Японії Сіндзо Абе, зізнався у злочині та розповів слідчим, чому хотів вбити політика.

Про це повідомляє Sky News.

Замах на Абе стався вдень 8 липня. 67-річний політик виступав у місті Нара на мітингу на підтримку кандидата від Ліберально-демократичної партії Японії, лідером якої він був. Нападник двічі вистрілив у спину експремʼєра із саморобної рушниці.

Згодом Сіндзо Абе помер у лікарні, куди його доставили авіацією після замаху.

Підозрюваного затримали на місці події. Відомо, що його звуть Тецуя Ямагамі, йому 41 рік. Він розповів слідчим, що три роки працював у Морських силах самооборони Японії.

За даними японського державного мовника NHK, Тецуя Ямагамі сказав поліції, що незадоволений паном Абе та планував його вбити. За інформацією Kyodo News, це невдоволення не стосувалося політичних переконань Сіндзо Абе.

У будинку нападника поліція виявила вибухівку, тому сусідам рекомендували евакуюватися.