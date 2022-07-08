Замах на єкспремʼєра Японії: Сіндзо Абе у вкрай важкому стані, нападник стріляв із саморобної рушниці

Колишній премʼєр Японії Сіндзо Абе, у якого двічі вистрілили під час мітингу в місті Нара, наразі перебуває у вкрай важкому стані.

Кyodo передає, що він не виявляє життєвих ознак. За офіційними даними, у Абе «зупинка серцево-легеневої системи». Кореспондент ВВС із Токіо пояснює, що такі формулування у ЗМІ можуть означати смерть експремʼєра, однак треба чекати на підтвердження.

Щодо підозрюваного, наразі відомо, що його звуть Тецуя Ямагамі, йому 41 рік. В Абе він стріляв із саморобного пістолета, схожого на обріз. Цим пояснюється звук вибуху і дим від вибуху, який можна бачити на відео в момент пострілу.

Ямагамі затримали на місці. Його мотиви поки невідомі.