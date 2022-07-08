Замах на єкспремʼєра Японії: Сіндзо Абе у вкрай важкому стані, нападник стріляв із саморобної рушниці

Колишній премʼєр Японії Сіндзо Абе, у якого двічі вистрілили під час мітингу в місті Нара, наразі перебуває у вкрай важкому стані.
Кyodo передає, що він не виявляє життєвих ознак. За офіційними даними, у Абе «зупинка серцево-легеневої системи». Кореспондент ВВС із Токіо пояснює, що такі формулування у ЗМІ можуть означати смерть експремʼєра, однак треба чекати на підтвердження.
Щодо підозрюваного, наразі відомо, що його звуть Тецуя Ямагамі, йому 41 рік. В Абе він стріляв із саморобного пістолета, схожого на обріз. Цим пояснюється звук вибуху і дим від вибуху, який можна бачити на відео в момент пострілу.
Ямагамі затримали на місці. Його мотиви поки невідомі.
- 8 липня Сіндзо Абе виступав на мітингу на підтримку кандидата від Ліберально-демократичної партії Японії, лідером якої він був. На 10 липня у країні призначені вибори до Верхньої палати парламенту. Абе залишився впливовою політичною фігурою навіть попри відставку у 2020 році.