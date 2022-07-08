Колишній премʼєр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні. На нього скоїли замах

Колишній премʼєр-міністр Японії, 67-річний Сіндзо Абе помер у лікарні після замаху — у нього двічі вистрілили.

Про це повідомляють The Japan Times і NHK.

Замах на Абе стався вдень 8 липня. Він виступав у місті Нара на мітингу на підтримку кандидата від Ліберально-демократичної партії Японії, лідером якої він був. Політикові вистрілили у спину під час виголошення промови. Щодо підозрюваного, наразі відомо, що його звуть Тецуя Ямагамі, йому 41 рік. В Абе він стріляв із саморобного пістолета, схожого на обріз. Мотиви нападника поки невідомі.