Петиція про заборону офлайн-навчання до кінця війни набрала необхідну кількість підписів. Далі її розгляне Зеленський

Петиція про заборону очного навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану набрала необхідну кількість підписів — 25 тисяч. Далі її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Петицію підписали щонайменше 26 600 людей. Її автор — Марія Горшенева. У тексті петиції вона пише:

не всі навчальні заклади мають бомбосховища і шляхи евакуації, деякі заклади освіти мають вузькі коридори та прольоти на сходах;

емоційна напруга не дає можливості сконцентруватись на навчанні;

про тривалість повітряних тривог — наприклад, що діти мають робити у сховищі, якщо тривога триває кілька годин;

у початкових школах та дистадках вік учнів вимагає ще більшої уваги викладачів та вихователів під час екстрених подій. «Одна вихователь на 15 учнів — нормальна пропорція відповідальності?»;

не у всіх сімей, які виїхали за кордон, є куди повертатись, і не у всіх дітей є шкільне приладдя, а для онлайн-навчання потрібен тільки один пристрій.

Нагадаємо, що уряд рекомендує школам розпочати з 1 вересня навчання в офлайн-форматі, а університетам, крім перших курсів, — з 15 серпня. Місцева влада повинна організувати навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки з безпеки, створити візуалізацію шляху до укриттів, забезпечити у сховищах всі умови для перебування та навчання. Також у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.