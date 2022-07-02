У школах України перевіряють укриття та розробляють плани евакуації

В українських школах готуються до очних занять в умовах війни і перевіряють укриття. Також розробляються протоколи дій у разі повітряної тривоги.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, захисні споруди мають розташовуватися за кілька метрів від школи. Наразі спецкомісії надають навчальним закладам рекомендації, котрі розробляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Ці ж комісії проводять аудит укриттів.

«Сьогодні опрацьовується логістика, щоб визначити, який клас конкретно виходить, протягом скількох хвилин він має бути в укритті, хто персонально відповідальний за те, щоб людина пройшла в укриття», — сказав міністр.

Монастирський заявив, що більшість навчальних закладів мають захисні споруди.