Фонд «Повернись живим» купив для ЗСУ 100 військових безпілотних комплексів Atlas

Фонд «Повернись живим» придбав для Збройних сил України 100 військових безпілотних комплексів латвійської фірми Atlas, які стоять на озброєнні низки країн НАТО. Українські Сили спеціальних операцій ще минулого року навчилися ними користуватися.

У фонді повідомили, що 100 комплексів — це 300 трикоптерів, наземні станції управління, ретранслятори, захищені планшети, кріплення, комплекти запчастин та інструментів. За ці комплекси фонд заплатив €5 мільйонів, які були зібрані завдяки пожертвам українців.

Очільник фонду Тарас Чмут пояснив, що головна особливість цих трикоптерів у тому, що вони розроблялися для військових потреб. Ці дрони мають захищені канали звʼязку, їх застосовують для того, щоб коригувати артилерійський вогонь, а також для розвідки. Atlas може вести розвідку протягом 32 хвилин з відривом до 15 км. Коптер може працювати майже за будь-якої погоди і несе якісну тепловізійну камеру для спостереження вночі.

Чмут додав, що перші кілька десятків цих комплексів уже два місяці працюють на фронті, ведучи розвідку для Сил спеціальних операцій.