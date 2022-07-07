Росіяни розстрілюють незгодних з окупацією мешканців Кремінної

У місті Кремінна, що на Луганщині, окупаційні війська росії розстрілюють мирних людей просто на вулиці.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають у цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси», — наголосив Гайдай.

Також окупанти залякують людей, які працюють у сфері критичної інфраструктури. Їх силою змушують ходити на роботу.