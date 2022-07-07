Борис Джонсон звільнив міністра, який першим виступив проти нього

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звільнив міністра житлового забезпечення Майкла Гове, який першим висловив незгоду з лідерством Джонсона.

Про це пише Sky News.

«Пан Гове був одним із перших членів уряду, який висловив своє невдоволення тим, що премʼєр-міністр залишається на своїй посаді», — зазначило видання.

Джонсон і Гове мали непрості відносини після того, як під час виборів глави Консервативної партії у 2016 році Гове відкликав свою підтримку Джонсона та висунув власну кандидатуру.