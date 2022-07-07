Голова Луганщини Гайдай: Жителів окупованих міст обманом залучають до російського війська

Чоловіків на окупованій Луганщині обманом заманюють до окупаційних військ.

Про це повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.

«Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, у водоканал, а за кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає «нова батьківщина», — заявив Гайдай.

Він додав, що за рахунок жителів Сєвєродонецька і Лисичанська ворог намагається подолати спротив українських бійців. «Очікуємо на чергове підсилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, пʼятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста — щось виходить», — пояснив Гайдай.