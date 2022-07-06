Премʼєр Шрі-Ланки оголосив країну банкрутом. Президент просить путіна про допомогу

Премʼєр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе заявив, що його країна — банкрут.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Вікремесінгхе повідомив депутатам про «важкі» переговори з Міжнародним валютним фондом щодо відновлення економіки країни.

«Зараз ми беремо участь у переговорах як країна-банкрут. Тому ми маємо зіткнутися з більш складною ситуацією, ніж під час попередніх переговорів. Через стан банкрутства, в якому перебуває наша країна, ми повинні окремо подати МВФ план щодо нашої боргової стійкості», — сказав Вікремесінге в парламенті.

Президент Шрі-Лагки Готабая Раджапакса зателефонував президенту росії та попросив допомогти імпортувати паливо.

«Мав дуже продуктивну розмову із президентом росії путіним. Дякуючи йому за всю підтримку, надану його урядом для подолання викликів минулого, я попросив пропозицію кредитної підтримки для імпорту палива до Шрі-Ланки, щоб подолати поточні економічні проблеми», — написав Раджапакса у Twitter.

Також він попросив путіна відновити роботу російської компанії «Аерофлот» у Шрі-Ланці.