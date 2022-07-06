Зеленський запевнив, що жодних конфліктів між Офісом президента і Генштабом немає

Президент Володимир Зеленський запевнив, що жодних конфліктів між Офісом президента і Генеральним штабом немає. Вони працюють разом для перемоги у війні.

Про це він заявив на пресконференції з ірландським премʼєром Міхалом Мартіном, пише Укрінформ.

«Щодо непорозуміння, ніякого непорозуміння у нас немає. У нас війна, і ми повинні працювати однією командою. Так ми й працюємо. Якщо є якась неузгодженість або непогодженість, треба виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю, проти тієї міцності, яку демонструють наша держава, народ України, наші ЗСУ», — зазначив Зеленський.

За його словами, під час доповіді щодо рішення про запровадження довідок від військкомату для чоловіків, щоб пересуватися між областями, розібралися з деталями. Зеленський зазначив, що ці деталі вказують на те, що рішення ухвалили неправильно, тому його скасують.