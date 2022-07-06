Канцлер Олаф Шольц: Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки

Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки — їх деталі обговорюються в рамках країн «Великої сімки» у консультації з Києвом.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі.
Шольц конкретно не роз’яснив, що це за гарантії, але зазначив, що вони не можуть бути аналогічними положенням 5 статті договору НАТО про колективну оборону (автоматична військова допомога у разі нападу на країну НАТО). За його словами, ці гарантії повинні бути адаптовані до «конкретної ситуації».
Канцлер пояснив, що завжди можна покладатися на «високоефективні санкції».
- 31 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив, що його країна готова стати одним із гарантів безпеки для України. Деталі ще будуть уточнювати.
- 2 квітня міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо заявив про готовність своєї країни стати гарантом безпеки нейтрального статусу України.
- Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що попередній варіант угоди про міжнародні гарантії безпеки для України може зʼявитися протягом липня.