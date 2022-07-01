Голова ОП Єрмак: Перший варіант угоди про безпекові гарантії для України зʼявиться в липні

Попередній варіант угоди про міжнародні гарантії безпеки для України може зʼявитися протягом липня.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише РБК-Україна.

При цьому, за його словами, договір про гарантії безпеки для України не стане альтернативою політиці інтеграції до НАТО. «Якщо ви відкриєте Конституцію, ви побачите відповідь на ваше запитання», — зазначив Єрмак, натякнувши, що від курсу на НАТО ніхто не відмовляється.

Щодо гарантій безпеки, то над ними будуть працювати «дуже швидко». «Ми плануємо вийти в першу редакцію документа протягом цього місяця. Працювати будемо швидко», — додав Єрмак.