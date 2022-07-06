У боях за Лисичанськ загинув командир білоруського батальйону «Волат», ще двоє військових потрапили у полон

У бою під Лисичанськом, ймовірно, загинуло кілька білорусів, а двоє потрапили в полон. Наразі підтверджено, що 26 червня під час боїв загинув командир батальйону «Волат» полку імені Кастуся Калиновського Іван із позивним «Брест».

Цей батальйон стримував спроби наступу російських окупантів на Лисичанськ. Військові відбили танкові атаки та спроби противника зайти до міста.

Лише під час другої хвилі наступу російських військ батальйон був змушений відступати, але перед цим направив на супротивника українську артилерію. Після цього кілька військових вважалися зниклими.

За інформацією «Нашої Ниви», у розвідці, яка закінчилася зіткненням із російською колоною, брало участь 11 людей. Пʼятеро з них повернулися живими, а шестеро не повернулися. Пізніше росіяни показали на відео двоє полонених, імовірно це бійці Ян «Тромблі» Дюрбейко та Сергій «Кліщ» Дьогтьов.

За даними видання «Радіо Свобода», наразі невідома доля:

Василя Порфєнкова позивний «Сябр»

Василя Грудовика позивний «Атам»

Вадима Шатрова позивний «Папік».

«Можна з упевненістю сказати, що завдяки особистому героїзму та самопожертві наші білоруські хлопці змогли зупинити наступ танкової колони, тим самим давши можливість безпечно відвести основні сили ЗСУ у вказаному напрямку», — йдеться у повідомленні полку імені Кастуся Калиновського.