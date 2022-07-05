Австралія услід за ЄС скасувала мита на український імпорт

Уряд Австралії на рік ухвалив рішення про скасування мит на імпорт з України.

Про це йдеться у заяві міністра торгівлі й туризму країни Дона Фаррелла.

«Такий крок слідує за аналогічними діями наших міжнародних партнерів, таких як Європейський Союз і Велика Британія», — сказав він.

За словами Фаррелла, у 2021 році український імпорт до Австралії становив близько $122 млн. Він також додав, що рішення уряду передбачає зниження мит з 5% до нуля протягом 12 місяців на низку товарів, які виробляються в Україні. При цьому, акцизні збори на паливо, алкогольні та тютюнові вироби, залишаться чинними.

«Наше поточне рішення демонструє нашу відданість підтримці економіки України, оскільки вона має справу з триваючими руйнівними наслідками від вторгнення росії», — зазначив міністр.