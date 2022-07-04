Польща та Ізраїль домовилися повернути послів. Дипломатів відкликали через скандальний закон щодо відібраного під час Голокосту майна євреїв

Президенти Польщі Анджей Дуда та президент Ізраїлю Іцхак Герцог телефоном домовилися про відновлення відносин і вирішення подальших суперечностей.
Про це йдеться на сайтах глав Польщі та Ізраїлю.
«Обидва президенти висловили сподівання, що будь-які майбутні проблеми між Польщею та Ізраїлем будуть вирішуватися шляхом щирого та відкритого діалогу та в дусі взаємної поваги», — зазначили в повідомленнях.
Іцхак Герцог за спільною ініціативою з прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Ізраїлю звернувся з проханням про повернення посла Польщі. Анджей Дуда погодився, що польський посол має бути призначений найближчим часом. Також він оголосив, що новий призначений посол Ізраїлю в Польщі вручить свої вірчі грамоти у найближчі кілька днів.
- Ізраїль відкликав свого дипломатичного представника у Варшаві для безстрокових консультацій після того, як у серпні 2021 року президент Польщі підписав закон, який ускладнив для євреїв повернення власності, яку вони втратили під час і після Другої світової війни. В Ізраїлі цей закон назвали «антисемітським». Польща у відповідь відкликала свого посла.
- Закон стосується вимог щодо власності, яку вкрали нацисти, а потім захопив комуністичний режим Польщі. Відповідно до нього, обмежується право нащадків жертв Голокосту на повернення майна: тепер вони можуть оскаржити вилучення власності лише протягом 30 років з моменту ухвалення такого рішення.
- Коли польський парламент ухвалив цей закон, міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід і держсекретар США Ентоні Блінкен попросили Дуду не підписувати його. Однак премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща «не платитиме за злочини Німеччини».