Польща ухвалила закон щодо відібраного під час Голокосту майна євреїв. Ізраїль незадоволений і відкликав посла

Президент Польщі Анджей Дуда, попри опозицію з боку Ізраїлю і США, підписав закон, який ускладнить для євреїв повернення власності, яку вони втратили під час і після Другої світової війни.

Про це повідомляють Times of Israel і BBC.

Ізраїль відкликав свого дипломатичного представника у Варшаві для безстрокових консультацій, назвавши закон «антисемітським». У Польщі у відповідь заявили, що мають намір зробити симетричні кроки і відкликати свого посла.