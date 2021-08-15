Польша приняла закон об отобранном во время Холокоста имуществе евреев. Израиль недоволен и отозвал посла

Президент Польши Анджей Дуда, несмотря на оппозицию со стороны Израиля и США, подписал закон, который усложнит для евреев возвращение собственности, которую они потеряли во время и после Второй мировой войны.

Об этом сообщают Times of Israel и BBC.

Израиль отозвал своего дипломатического представителя в Варшаве для бессрочных консультаций, назвав закон «антисемитским». В Польше в ответ заявили, что намерены сделать симметричные шаги и отозвать своего посла.